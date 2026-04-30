Estudiante del Científico de San Vito irá a Campamento de Ciencias para Jóvenes en Estados Unidos

El joven Juan Mesac Ramírez Varela, oriundo de Las Moras de Boruca del cantón de Buenos Aires y estudiante del Colegio Científico de San Vito, es el ganador de la beca 2026 que otorga la embajada de Estados Unidos en Costa Rica para representar a nuestro país en el Campamento Nacional de Ciencias para Jóvenes (NYSCamp).

Será la edición #62 y se realizará del 11 de julio al 1 de agosto de 2026 en el Camp Pocahontas, en el Bosque Nacional de Monongahela, Virginia Occidental, USA.

Este campamento permite a los jóvenes becados interactuar con profesionales de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas, lo que se denomina carreras STEAM.

Este programa residencial está diseñado para fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y la resolución de problemas en los estudiantes seleccionados.

Entre los países representados se incluyen Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Alemania, Japón, México, Trinidad y Tobago entre otros.

Los participantes tendrán incluido los gastos de alojamiento, las comidas, el transporte y los materiales sin costo alguno, además de diversas oportunidades para aprender técnicas y crear en múltiples medios artísticos, así como para unirse a grupos de artes escénicas.

Parte de los objetivos del NYSCamp 2026 es fomentar que los participantes sigan carreras en ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes y profesiones afines mediante una mayor concientización y comprensión de las oportunidades actuales en materia de educación, investigación y carrera profesional.

Juan Mesac de origen boruca, tiene 17 años de edad, estudió en la Escuela Unidocente de Las Moras y su secundaria en el Liceo Académico Indígena de Boruca, ahora es alumno del Científico de San Vito.