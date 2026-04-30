DJ de Pérez Zeledón será el telonero de Martin Garrix en Costa Rica

Una gran oportunidad tendrá el DJ Javier Rojas, conocido como Gosve, quien será el telonero del concierto de Martin Garrix en Costa Rica.

Javier de 27 años de edad, vecino de Barrio Boston en San Isidro de El General, fue el elegido para abrir el concierto del DJ, mezclador y productor de música electrónica que tendrá su concierto en el país como parte de la «Gira de Martin Garrix por las Américas» el 27 de noviembre de 2026 en el Parque Viva en Alajuela.

DJ Gosve se siente muy complacido por ser seleccionado y desde ya se preparada para el espectáculo que tendrá que brindar durante una hora.

Javier tiene ya nueve años de haber incursionado en este mundo de la música.

Una gran representación tendrá Pérez Zeledón en este concierto, que espera que sea una gran vitrina. Gosve espera dar lo mejor y se prepara desde ya.