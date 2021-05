CCSS supera el 1 millón de dosis de vacunas aplicadas contra covid-19

Los equipos vacunadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) han aplicado 1 093 931 de dosis del biológico contra la covid-19, cifra que permite al país alcanzar una tasa de aplicación nacional de vacunación de 21.19 por cada 100 personas.

Según datos del Sistema Integrado de Vacunas (SIVA) con corte al lunes 10 de mayo a las 9.00 a.m. del total de dosis aplicadas 657 301 corresponden a primeras dosis y 436 630 a segundas dosis; es decir, son personas con su esquema de vacunación completo.

“Este es un logro muy importante para la institución. Yo felicito a todos los equipos vacunadores que están dándolo todo en medio de este momento de crisis en los establecimientos de salud”, comentó el doctor Mario Ruiz Cubillo, gerente médico de la institución.

Sobre el avance en la jornada de vacunación contra la covid en el segundo grupo priorizado (personas de 58 años y más) la doctora Leandra Abarca Gómez de Vigilancia Epidemiológica de la CCSS detalló que, en este grupo, se han colocado 875 950 dosis de vacuna de las que 533 309 corresponden a primeras dosis y 342 641 a segundas.

Esta cantidad de vacunas permite que al corte la tasa de aplicación de primeras dosis en el grupo de personas de 100 años y más sea de 99.7 por cada 100 habitantes y de 93.7 en el grupo de personas entre los 90 y los 99 años.

Por su parte, en el grupo de personas entre los 80 y 89 años la tasa de aplicación de vacunas es de 92.6 por cada 100 personas y en el grupo de 70 a 79 años el indicador es de 86.8 por cada 100 personas.

El doctor Ruiz insistió en el llamado a la población de 70 años y más a que si aún no han recibido la primera dosis de la vacuna contra la covid-19 se comuniquen al área de salud donde se encuentran adscritos para coordinar su cita de vacunación. La información de contacto de cada área de salud se encuentra disponible en la página web www.ccss.sa.cr/vacunacion.

En cuanto a la vacunación de las personas con factores de riesgo entre los 18 y los 57 años, la Caja ha colocado 9 202 dosis en personas con enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias, obesidad e insuficiencia renal crónica, entre otras.

En total, 34 áreas de salud de la CCSS ya iniciaron la vacunación de este grupo priorizado luego de alcanzar al menos un 80% en la cobertura de vacunación del grupo de personas de 58 años y más.

Esta semana, se unieron a este grupo las áreas de salud: Carmen-Montes de Oca, Fortuna, Colorado, Abangares, La Cruz, Cañas, Bagaces, Nandayure, Buenos Aires y San Isidro de Heredia.

CAJA SUPERA META ESTIMADA DE VACUNACIÓN EN GRUPO 1 (con al menos 1 dosis)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) superó la meta de vacunación propuesta para el grupo priorizado 1, conformado por los trabajadores de los hogares de larga estancia, los funcionarios de las instituciones de primera respuesta ante la pandemia y los trabajadores de salud del sector privado.

Según los datos del SIVA en este grupo priorizado se han colocado 208 779 dosis, de estas 114 790 corresponden a primeras dosis, lo que supera la meta prevista por la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, adscrita al Ministerio de Salud, que fijaba una población de 110 mil personas.

Para el doctor Ruiz Cubillo esto constituye el cumplimiento de la primera gran meta de la jornada de vacunación, pues ya se ha protegido al menos con una primera dosis de vacuna a quienes conforman este grupo.

El gerente aclaró que este hito no implica que no se continúe vacunando a este grupo priorizado toda vez que aún resta completar esquemas de vacunación (del total del grupo 93 989 cuentan con su esquema completo) y que se continúa protegiendo a los trabajadores del sector privado de salud y otros trabajadores de instituciones de primera respuesta que aún no se hayan vacunado.

Para esta semana, la institución distribuyó 139 434 dosis de la vacuna contra la covid-19 entre las unidades de su red de servicios de salud.