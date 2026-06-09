Instan a empresas a participar en Feria de Empleo en Pérez Zeledón

La Municipalidad de Pérez Zeledón, organiza la Feria de Empleo Edición 2026, que será el viernes 26 de junio de ocho de la mañana a tres de la tarde en el parque de San Isidro de El General.

Por ello instan a las diferentes empresas que tienen vacantes, a que participen, ya que representa una oportunidad para que estas encuentren talento y fortalezcan sus equipos de trabajo.

Las empresas interesadas en participar, se pueden acercar a la Municipalidad.

Para la realización de esta feria se cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Agencia Nacional de Empleo (ANE).

Si alguna empresa está interesada en formalizar su participación o recibir más información, se puede comunicar con Karen Arias Hidalgo, Gestora de Empleo, Municipalidad de Pérez Zeledón, 2220-66907 karias@mpz.go.cr

O bien con Marcela Elizondo Navarro, Agente de Intermediación de Empleo, Instituto Nacional de Aprendizaje, 2771-3945. ext. 2146/ MElizondoNavarro@ina.ac.cr

Además a la Agencia Nacional de Empleo, 2210-6060, empresarial@ane.cr