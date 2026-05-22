Escuela de Arte Escénico presentó dos obras de teatro en Pérez Zeledón

Retrasando el Olvido y Cono Gratis, fueron las obras de teatro que presentó la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

Las obras fueron presentadas al público en general, totalmente gratis y esto se logra por medio de la coordinación con el Proceso de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Como parte de la proyección social, se invitaron a diferentes grupos, entre ellos, al Hogar de Ancianos Monseñor Delfín Quesada.

Esta actividad es parte del enlace que se tiene entre la Escuela de Arte Escénico y la Municipalidad.

Así como se presentaron estas dos obras, esperan continuar realizando actividades en conjunto.