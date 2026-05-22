45 estudiantes dijeron presente en eliminatoria nacional de Olimpiada Costarricense de Química

El Liceo Unesco en Pérez Zeledón fue una de las sedes de prueba clasificatoria de la Olimpiada Costarricense de Química, en su edición número 26.

A la prueba se hicieron presente 45 estudiante del Colegio Científico y Liceo Unesco.

Para esta actividad, los organizadores destacaron el empleo de todo el grupo colaborador del Liceo Unesco, quienes se comprometieron con la actividad, elaboraron un banner, decoraron y acomodaron todo, para que saliera de la mejor manera.

La Olimpiada Costarricense de Química, por medio de su página en Facebook, informó que, de mantenerse el cronograma previsto, la calificación de los exámenes se realizará (probablemente) durante la primera semana de junio y los resultados serán comunicados a la mayor brevedad posible, una vez concluidos los procesos de apelación y calificación.