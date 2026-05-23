Este viernes 22 de mayo se inauguró un proyecto de asfaltado en San Antonio de La Amistad

Por
Johan Garcia G.
-
0
43

Después de mucho tiempo de espera, la comunidad de San Antonio de La Amistad, inauguró un proyecto de asfaltado, que deja atrás el barro y el polvo que tanto afectaba a los estudiantes de la escuela de esa comunidad.

Artículos relacionadosMás del autor