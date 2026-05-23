Este viernes 22 de mayo se inauguró un proyecto de asfaltado en San Antonio de La Amistad

Después de mucho tiempo de espera, la comunidad de San Antonio de La Amistad, inauguró un proyecto de asfaltado, que deja atrás el barro y el polvo que tanto afectaba a los estudiantes de la escuela de esa comunidad.
Después de mucho tiempo de espera, la comunidad de San Antonio de La Amistad, inauguró un proyecto de asfaltado, que deja atrás el barro y el polvo que tanto afectaba a los estudiantes de la escuela de esa comunidad.
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