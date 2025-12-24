CONAPDIS destaca avances en turismo accesible en la Zona Sur

Trabajar de la mano con las organizaciones y municipalidades, comienza a dar resultados en cuanto a turismo accesible en la Zona Sur.

Dentro de los proyectos que destacan en este 2025, se encuentra una inversión de casi 75 millones de colones, que incluyen la compra de 15 sillas senderismo para turismo accesible, de las cuales, 10 son para adultos y cinco para niños, que fue aprobado por el INDER tras ser presentado por la Comisión de Turismo Accesible en Pérez Zeledón y que ahora maneja el Centro Morpho.

Y esto es uno de los proyectos que se concretan, porque también se trabajan en diferentes capacitaciones; además de entrega de equipos en otros cantones.

La Región Brunca es la segunda zona en el país, con la mayor cantidad de personas adultas con discapacidad.

Por lo que el tema organizacional, es importante a resaltar.

Se cierra este 2025, con proyectos, a los cuales esperan darle continuidad en el 2026.