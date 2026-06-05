Daniel Vargas llega a Dinadeco a apoyar a organizaciones comunales y trabajar más allá del presupuesto que tienen

Así de claro fue Daniel Vargas, directora nacional de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Dinadeco, durante su visita a Pérez Zeledón, donde estuvo reunido con los representantes de las uniones zonales y asociaciones, además del personal de la oficina.

El jerarca asumió en este Gobierno de Laura Fernández, luego de ser diputado en la administración anterior.

Vargas, explicó que Dinadeco, debe trabajar más allá de su presupuesto con las organizaciones, sino que también facilite y apoye para gestionar recursos con otras instituciones del Estado.

Por ello, su trabajo será de visita a las comunidades y de puertas abiertas, de escuchar a los dirigentes.

Considera, que es mucho el trabajo que se tiene hacer con las asociaciones de desarrollo.

A esto se le suma, el trabajar de una manera más tecnológica y eso se debe hacer desde un cambio a nivel de la misma oficina, que a nivel regional, se mejore en ese aspecto.

Semanas atrás, hubo quejas sobre cierres en la oficina ubicada en San Isidro de El General, pero que ya volvió a la atención con normalidad.

El director nacional de Dinadeco, busca en encuentro una oportunidad para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de quienes, desde los territorios, impulsan iniciativas que mejoran la calidad de vida de las personas y fortalecen el tejido social de nuestras comunidades, pues considera que el desarrollo comunal se fortalece escuchando a quienes lideran las comunidades.