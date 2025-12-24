Policía de Tránsito refuerza operativos en la zona costera en la Zona Sur, principalmente los fines de semana

Hace dos semanas, la Policía de Tránsito se encuentra trabajando en diferentes operativos en la Región Brunca, sobre todo en la zona costera, con el fin de dar mayor seguridad a los visitantes a las diferentes playas, sobre todo los fines de semana, que incrementa.

Muchos son los vacacionistas que se dirigen a diferentes puntos, por lo que trabajan en temas preventivos, con acciones como la velocidad y adelantamiento.

Hay dos rutas de importante tránsito, como son la dos, interamericana sur y la Costanera Sur.

Muchas de las acciones, además, se llevan a cabo en conjunto con la Fuerza Pública.

También, se mantienen los operativos en diferentes cantones de la zona.

En el conocido tramo de ampliación entre San Isidro de El General y Palmares, se encuentran con controles, sobre todo de velocidad.

Muchas personas aprovechan para salir a caminar, a hacer ejercicio en las noches, ir a la playa, salir al cine o asistir a alaguna actividad, por lo que aumenta la circulación y ello conlleva a tomar medidas preventivas como actores viales.

Así, la Policía de Tránsito aprovechó para recordar algunas conductas viales que deben respetarse, o que son adecuadas, para reducir riesgos al desplazarse en las horas de oscuridad, sea como peatón, conductor, ciclista y hasta como pasajero.

De esta manera, ya la Policía de Tránsito, se mantiene trabajando en diferentes operativos, sobre todo los fines de semana.