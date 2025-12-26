Robert Arias Ureña recuerda su paso por el Municipal de Pérez Zeledón y ahora trabaja en la formación de estudiantes

Fueron nueve años los que formó parte de la primera división del Municipal de Pérez Zeledón, años que recuerda con mucho cariño y que en cada fotografía que tiene, recuerda los momentos vividos.

Les hablamos de Robert Arias Ureña, quien jugó como central y hasta fue capitán de su equipo.

Hoy, lo encontramos trabajando en una trinchera, en la formación de estudiantes en diferentes disciplinas deportivas y trabajando en la organización de actividades deportivas, como asesor de Educación Física de la Dirección Regional de Educación de Pérez Zeledón.

Ya son 22 años de que se retiró del equipo y se mantiene todavía jugando futbol, pero en el equipo de veteranos de los Guerreros del Sur.

Estando en el equipo, toma la decisión de estudiar, tras el apoyo de la familia, principalmente de su esposa.

Tras culminar el Bachillerato, logra una beca que le dio el equipo para estudiar, entonces toma la decisión de estudiar Educación Física.

En mayo del 2003, quedó fuera del equipo.

Entonces, para agosto de 2003 se da un nombramiento en el MEP y lo aprovecha.

Su plaza como profesor de educación física se encuentra en la Escuela IDA Jorón, aunque desde hace cuatro años tiene el nombramiento interino en la asesoría del MEP.

Robert Arias, afirma que su paso por el futbol, le dejó muchas experiencias.