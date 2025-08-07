Dejan sin 46 computadoras a estudiantes de La Angostura en Pérez Zeledón

En la escuela La Angostura en Pérez Zeledón, piden colaboración a la población para dar con las computadoras que fueron sustraídas del centro educativo, durante el lunes en la noche.

Las mismas, se encontraban en el laboratorio de cómputo de la institución.

Se trata de 46 computadoras portátiles de uso de los estudiantes, a quienes dejaron sin la posibilidad de recibir lecciones de tecnología.

Por medio de diferentes videos que quedaron grabados en las cámaras de seguridad, se aprecia como dos sujetos ingresan por el portón principal, luego caminan por los diferentes pasillos.

Ya la denuncia fue presentada ante las autoridades judiciales.

Si usted tiene información, puede comunicarse al 800-8000-645 del OIJ o bien a la escuela al 2771 9922.