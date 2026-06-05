CAIPAD en Pérez Zeledón tuvo su primer Festival de Artes 2026

Estas fueron algunas de las presentaciones que se dieron en el primer Festival de las Artes 2026, que tuvo el Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad de Pérez Zeledón. (CAIPAD).

La actividad reunió el talento de sus integrantes y forma parte también del FEA del Ministerio de Educación Pública, pero de una manera representativa.

Mucho es el talento que tienen las personas quienes forman parte de este CAIPAD.

El edificio del CAIPAD en Pérez Zeledón, una moderna obra ubicada en Villa Ligia, que beneficia a personas mayores de 21 años que tengan alguna discapacidad.