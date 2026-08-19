El 24 de agosto será la Feria Informativa del Colegio Científico de Pérez Zeledón

El lunes 24 de agosto a partir de las ocho de la mañana y hasta la tres de la tarde en el campus generaleño de la Universidad Nacional, se estará llevando a cabo la Feria Informativa para conocer más sobre el Colegio Científico de Pérez Zeledón.

Esta actividad tiene como propósito dar a conocer a estudiantes de otras instituciones educativas las oportunidades académicas, científicas y humanas que ofrece el Colegio Científico, así como fomentar el interés por carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Para ello, se contará con presentaciones, experimentos, charlas y espacios interactivos dirigidos por el estudiantado.

Durante la actividad, estarán brindando información sobre el plan de estudios y metodología de trabajo, proceso de admisión, oportunidades académicas y estudiantiles, actividades, proyectos y experiencias de nuestros estudiantes y vida estudiantil dentro del Colegio Científico.

Además, podrán aclarar dudas, conversar con estudiantes y personal de la institución, y conocer de cerca cómo es formar parte de esta gran comunidad educativa.

Para ello, deben completar previamente el formulario de inscripción para confirmar su participación, que se encuentra disponible en las redes sociales de la institución.

Los estudiantes interesados, tengan en cuenta que el 25 de setiembre termina el proceso de matrícula ordinaria para hacer el examen de admisión, que será el nueve de octubre, en esta misma sede.

Los requisitos para formar parte de esta institución: cursar noveno año, tener notas iguales o mayores a 85 en el promedio anual en todas las materias.

Tener nota de conducta igual o mayor a 90 en séptimo, octavo y noveno.

Y no haber repetido o arrastrado años lectivos.