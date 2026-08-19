El 3 de setiembre harán una vigilia en honor a Randall Gamboa

Con el fin de recordar la lucha que se tiene por el caso de Randall Gamboa, quien era oriundo de Pérez Zeledón, se llevará a cabo una vigilia el próximo 3 de setiembre a partir de las seis de la tarde frente a la Catedral de San Isidro de El General.

La actividad la coordina el Colectivo Causa Sur y cuenta con el apoyo de la familia de Randall.

De acuerdo con el comunicado enviado, el próximo 3 de septiembre se cumple un año desde que Randall Gamboa Esquivel fue deportado a Costa Rica, tras haber sido detenido y puesto en custodia por el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas) en Estados Unidos.

Poco después de su llegada a Costa Rica en grave estado de salud, el generaleño quien tenía 52 años, murió el 26 de octubre de 2025.

Desde entonces, su familia pide explicaciones a las autoridades sobre lo que ocurrió mientras estuvo detenido.

Por lo que, con el fin de conmemorar esa fecha, la familia de Randall y el Colectivo Causa Sur, convocan a la población a la “Velada en Memoria de Randall Gamboa Esquivel”.

Se trata de un espacio para recordar a Randall, honrar su vida y acompañar a sus familiares y amigos.

Se motiva a los asistentes a vestir de blanco y llevar una vela.

El espacio contará con presentaciones artísticas a cargo de: Karol Barboza, cantautora. Vampel, cantautor. ● Mariana Salas, cantautora. Silvia Elena, poeta. She Santana, poeta. Katherina Janedeova, intervención plástica.

A su vez, se llevará a cabo un acto conmemorativo con palabras a cargo de los familiares de Randall.

Cabe indicar que el generaleño fue detenido en diciembre del 2024, porque ingresó de manera ilegal a Estados Unidos.

Posteriormente, su familia perdió comunicación con él, fue hasta mediados de junio de 2025, que se logró alguna comunicación y se enteraron del grave deterioro en su salud.

Randall fue ingresado al hospital Valley Baptist Medical Center en Texas el 23 de junio de 2025 y fue hasta agosto de ese mismo año que fue encontrado por una abogada voluntaria en estado vegetativo, catatónico, desnutrido y deshidratado.

En septiembre de 2025, Randall fue deportado a Costa Rica en un vuelo ambulancia.

Sus familiares denunciaron que llegó en total estado de abandono, sucio, con la boca llena de sangre seca y con múltiples úlceras expuestas y descuidadas en su cuerpo.

Fue trasladado al Hospital Escalante Pradilla, donde le diagnosticaron encefalopatía (daño cerebral severo) y rabdomiólisis (descomposición grave del tejido muscular).

Entre octubre y noviembre de 2025, la Cancillería de Costa Rica envió notas diplomáticas al Departamento de Estado de EE. UU. exigiendo explicaciones, sin embargo, a hoy, no se tienen respuestas claras.