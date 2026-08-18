¿Hacia dónde debe dirigirse UPIAV? Comisión analiza el tema y esperan presentar resultados

La Unión de Productores Independiente de Actividades Varias, UPIAV, tiene ya más de 55 años de fundada y por esa razón, con el fin de conocer hacia dónde dirigir la organización y los esfuerzos de lucha, es que se creó una comisión que analiza el futuro de la organización.

En la Asamblea General que se realizó a finales de julio, se aprobó una moción presentada por la junta directiva.

Como parte del proceso, se llevaron a cabo tres encuentros previos, dos de ellos se realizaron en abril en Casa Sinaí en San Isidro de El General y en mayo se realizó en Pejibaye.

Consideran que este análisis es muy importante, para definir las luchas y el norte que debe seguir la organización.

Sector agro, salud, educación y demás, son temas que se abordan constantemente en la UPIAV.

La Comisión, conformada por representantes de diferentes sectores de la UPIAV, espera este mismo año definir las pautas a seguir en la organización.