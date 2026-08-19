2500 estudiantes de la regional del MEP en Pérez Zeledón participan de Feria Vocacional

Los estudiantes de último año de los colegios académicos, técnicos profesionales y nocturnos de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, participaron este miércoles 19 de agosto, en la Feria Vocacional, organizada por la Asesoría de Orientación.

Alrededor de 2500 alumnos de 40 centros educativos, fueron los invitados a conocer las diferentes carreras y que interactuaran en la actividad.

La Feria fue en los dos gimnasios techados del Polideportivo en San Isidro de El General.

MATHEU SEGURA, Estudiante Liceo Las Mercedes

Hubo jornada diurna y nocturna. Hubo una participación de 30 instituciones, tanto públicas como privadas.

Este proceso se coordina con los orientadores de los diferentes centros educativos.

De esta manera, un año más, se llevó a cabo esta Feria Vocacional, para que los estudiantes conocieran sobre las diferentes carreras y tenga una mejor toma de decisiones.