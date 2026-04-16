El 25 de abril será el Festival Costa Rica de Fiesta en Mollejones de Platanares

Todo un espectáculo de folclor se tendrá el sábado 25 de abril a partir de las seis de la tarde en el salón comunal de Mollejones de Platanares en Pérez Zeledón.

La actividad la organiza la Compañía folklórica Herencias Costarricenses y se denomina: Costa Rica de Fiesta.

En la actividad estarán presente: Compañía Raíces Ticas desde San José, Colectivo Folclórico Cantarrana de Cartago, Alma Generaleña de Pérez Zeledón, Compañía Folklórica Corteza Amarrilla desde San Carlos de Alajuela, Legado Proyección FolKlórica y por supuesto, Herencias Costarricenses.

Para los integrantes de la Compañía folklórica Herencias Costarricenses, esta es una bonita experiencia.

La entrada en general tiene un costo de dos mil colones.

La actividad tendrá diferentes propuestas del país.

Una invitación cordial a disfrutar de esta gran fiesta del folclor.