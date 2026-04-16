El Parque Nacional Chirripó espera ser parte de lista verde internacional en el 2027

Desde el año 2024, el Área de Conservación La Amistad Pacífico, viene trabajando para que el Parque Nacional Chirripó será parte de la Lista Verde de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

Se hizo la postulación de esta área protegida para lograr un estándar global sobre la efectividad y manejo de la naturaleza.

Como parte de las acciones, se llevan a cabo trabajos sociales, estructura, investigación y otros, donde se asegura la conservación de los ecosistemas, donde se trabaja con y para con la gente.

Se proyecta que para el 2027, se tengan los resultados de esta postulación y formar parte de esta lista verde.

La Lista Verde reconoce la gestión efectiva, la buena gobernanza, el diseño/planificación sólidos y resultados exitosos de conservación.