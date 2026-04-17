Banco Popular impulsa el acceso al vehículo propio con tasa fija, hasta 85% de financiamiento y beneficios exclusivos 

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal participa en ExpoMóvil 2026 reafirmando su compromiso con las personas trabajadoras y sus familias, mediante una oferta de financiamiento accesible, competitiva y diseñada para que más personas puedan hacer realidad el anhelo de tener vehículo propio.

A través de su programa BP Autos, la Entidad pone a disposición del público condiciones preferenciales que facilitan la adquisición de vehículo nuevo —incluyendo opciones tradicionales, híbridas y eléctricas

Entre las principales condiciones destacan:

Tasa fija durante todo el plazo en colones, brindando mayor estabilidad y previsibilidad financiera.

Opción de tasa variable, con tasa fija durante los primeros 24 meses, en condiciones competitivas.

Financiamiento de hasta un 85% del valor del vehículo, con prima desde el 15%.

Plazos de hasta 96 meses (8 años), que permiten ajustar la cuota a la capacidad de pago.

Tres meses de seguro gratis, como beneficio adicional durante la feria.

Montos de financiamiento de hasta $80.000, en colones o dólares.

Para más información, las personas interesadas pueden visitar el stand del Banco en la feria, ingresar al sitio web institucional (www.bancopopular.fi.cr), contactar los canales oficiales de atención o acudir a cualquiera de las oficinas comerciales en todo el país.