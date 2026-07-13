En Daniel Flores de Pérez Zeledón apuestan por el turismo rural comunitario para impulsar la economía

El Fogón de Doña María y sus ollas tirnadas, aquí es donde las personas pueden encontrar variedad de platillos tradicionales.

También, encontraron variedad de artículos elaborados por emprendedores locales, en la Tienda Ceiba.

Tanto la cocina como la tienda, es parte del proyecto denominado: Mi pueblo cuenta, entre ceibas y tradiciones, que promueven en la comunidad de Daniel Flores en Pérez Zeledón.

Esto es parte de una ruta turística, que combina naturaleza, historia, gastronomía y desarrollo.

Sale del salón comunal y comprende un recorrido de aproximadamente cuatro kilómetros.

Para dar este primer paso, con el apoyo de FUNDES, se hizo todo un trabajo previo. Iniciaron hace dos años haciendo un diagnóstico comunitario para identificar la problemática socioeconómica de la comunidad y de ahí es que crearon una estrategia, que se convirtió en esta nueva ruta.

Además, se tiene el apoyo de la Asociación de Desarrollo Integral de Daniel Flores.

Esta ruta turística ofrece un servicio rural y busca ayudar a grupos dinamismo a los espacios que ya se tienen.

La actividad esperan realizarla una vez al mes, con un costo por persona de siete mil colones.

Mi Pueblo Cuenta, entre ceibas y tradiciones, lo pueden encontrar en las diferentes redes sociales.

De esta manera, buscan posicionar a la comunidad con avistamiento de aves, caminatas, experiencias culturales y la rica comida tradicional.