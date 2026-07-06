Los Cusingos en Pérez Zeledón tuvo su día de Puertas Abiertas

El Refugio de Aves Dr. Alexander Skutch «Los Cusingos» en Quizarrá de Pérez Zeledón, tuvo el domingo cinco de julio su día de puertas abiertas.

Hubo una jornada llena de naturaleza y actividades para toda la familia.

Hubo venta de comidas en soda Doña Cherenga, organizada por la Brigada Alexander Skutch.

También, un taller de pintura sobre bolsos impartido por Martha Elena Espinoza Barquero. Y una visita de Toño Pizote y la Danta en el stand del SINAC – Parque Nacional Chirripó.

Sumado a esto, se llevó a cabo el tour nocturno, una experiencia, donde los participantes recorrieron el sendero Naturalista, observaron parte de la fascinante vida silvestre nocturna de la reserva y tuvieron la oportunidad de conocer la Casa Museo Dr. Alexander Skutch en un ambiente diferente, bajo la magia de la noche.

“Gracias a todas las personas que adquirieron los tours y apoyaron la Soda Doña Cherenga. Cada aporte cuenta, ya que la totalidad de lo recaudado fue destinada a la Brigada Alexander Skutch para contribuir con los gastos y actividades que realiza este grupo de jóvenes en favor de la conservación, la educación ambiental y el voluntariado.

Un agradecimiento especial a la Brigada Alexander Skutch, al SINAC – Parque Nacional Chirripó y a los emprendimientos que nos acompañaron durante esta jornada,” indicaron por medio de una publicación en sus redes sociales.