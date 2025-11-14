Entregan los premios a los ganadores del concurso literario en el 50 aniversario del Parque Nacional Chirripó

Ellos fueron los tres primeros lugares en sus categorías, en el concurso literario que se organizó como parte de las actividades del 50 Aniversario del Parque Nacional Chirripó.

La premiación fue este viernes en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

Los ganadores fueron.

Primer lugar: Zaida Marín. Título: Parque Nacional Chirripó.

Segundo lugar: Marcía Orozco. Título: A la cima paso a paso.

Tercer lugar: Emanuel Esquivel. Título: Chirripó.

En cuento

Primer lugar: Carlos González. Título: El llamado

Segundo lugar: Carlos Marín. Título: Visitantes

Tercer lugar: Katherine Bonilla. Título: Un sube y baja al Chirripó, entre sustos y risas.

En anécdota

Primer lugar: Edwin León. Título: Ascenso al Chirripó 1978.

Segundo lugar: Francisco Acosta. Título: Tres generaciones.

Tercer lugar: Carlos Marín. Título: Lavar trastos en el Chirripó

Una actividad más dentro de las celebraciones de las cinco décadas de creación del Parque Nacional Chirripó.