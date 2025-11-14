Representantes de CONARE tienen encuentro con representantes de pueblos indígenas para analizar la educación

Estas son las voces de tres de los participantes en el encuentro que se tuvo este viernes entre los representantes de territorios indígenas y el Consejo Nacional de Rectores, que tuvo lugar en la Universidad Nacional, campus Pérez Zeledón.

Desde el año 2016 las universidades públicas costarricenses han venido promoviendo diferentes temas estratégicos desarrollados por medio de iniciativas interuniversitarias.

En ese sentido, en el 2024, se tuvo una declaratoria de universidades públicas con los pueblos originarios.

Como parte de los acuerdos que incluye esta declaratoria, se trabaja el ingreso de los estudiantes de pueblos originarios a las universidades.

También, en estos encuentros se tratan temas como la autonomía de los territorios indígenas.

Las universidades públicas desarrollan espacios de trabajo con los Pueblos Originarios que incluyen actividades de docencia, proyectos de investigación, procesos de extensión y acción social, entre otros.