Escuela Santa Elena de General cumplió 90 años y lo celebraron a lo grande

De esta manera, se refirió Julián Céspedes, estudiante de quinto año, al conocer que su escuela, Santa Elena del distrito El General en Pérez Zeledón, cumplió 90 años.

Para festejar estas nueve décadas, se llevó a cabo un acto en el gimnasio del centro educativo.

Para esta actividad, hubo muchos invitados, entre ellos, maestros quienes dieron lecciones en la institución.

Además, llegaron representantes del MEP y vecinos de la comunidad.

A este centro educativo asisten 136 alumnos.

Una celebración importante, 90 años de la Escuela Santa Elena.