Visitación e inversiones son analizas en mesa de trabajo sobre el Parque Nacional Corcovado

El plan de trabajo interinstitucional sobre el Parque Nacional Corcovado en la Zona Sur, reporta avances significativos en la gestión de recursos y la evaluación técnica de la infraestructura.

Esto como parte de la Mesa de Turismo de esta área protegida, que tuvo su sexta sesión de trabajo (reunión N° 02-2026) en las instalaciones del Centro de Rescate Yaguará, en Puerto Jiménez.

Dentro de los acuerdos tomados, se encuentra la necesidad de un financiamiento mayor. De ahí que la Dirección Ejecutiva del SINAC remitió al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) una solicitud de ampliación de fondos por ₡2.632.590.694,27 para el mejoramiento integral de la infraestructura en la Estación Biológica Sirena.

A esto se suma un presupuesto inmediato, para lo que se formalizó la asignación de ₡50 millones de colones a través del Plan Maestro 2026-2028 de la Unidad Ejecutora Fondos REDD+ para la ejecución de acciones prioritarias.

Sumado a ello, se informó que durante los meses de mayo y junio se llevaron a cabo giras técnicas con empresas especialistas (PREVASSA y Bionest) y el Departamento de Infraestructura Física del SINAC para diagnosticar el estado del sistema, definir los términos de referencia de reparación y estimar los costos de intervención.

De ahí que se solicitó formalmente al A y A la toma de muestras de los vertidos de la planta de tratamiento de aguas residuales, para su análisis químico.

Asimismo, especialistas del A y A brindaron asesoría para el manejo técnico de la planta y la correcta extracción de baterías en desuso hacia un centro gestor autorizado.

Como una medida precautoria fundamental para evitar daños ambientales irreversibles en el Parque Nacional Corcovado, el Área de Conservación Osa (ACOSA) dictaminó los siguientes lineamientos de capacidad de carga para la Estación Biológica Sirena:

Junio a setiembre de 2026: Aforo máximo de 150 personas diarias (100 para visita diurna y 50 para pernoctación).

Octubre de 2026: Cierre total del Parque Nacional, correspondiente al periodo habitual de manejo y descanso ambiental.

Noviembre y diciembre de 2026: Aforo temporal preventivo de 150 personas por día, limitado estrictamente a visitas diurnas. La reapertura de reservaciones de hospedaje para estos meses quedará sujeta a los resultados de las muestras de vertidos de la PTAR y al cumplimiento de la hoja de ruta.

Con el fin de constatar estas condiciones en el sitio, la viceministra de Ambiente, junto a representantes de la Asociación de Desarrollo Integral de Corcovado-Carate (ADICORCA) y técnicos del SINAC, realizaron una inspección in situ en la Estación Biológica Sirena para evaluar la viabilidad de acelerar el retorno al aforo habitual previo a las restricciones.

Al cierre de la jornada, las autoridades ministeriales y legales sostuvieron un segundo encuentro en las instalaciones de la ASADA de La Palma con guías locales, cámaras de comercio y miembros del Consejo Regional (CORACOSA).

Durante este espacio se atendieron las inquietudes del sector privado respecto a la reducción del aforo y la gestión del área protegida, donde las instituciones recibieron la propuesta de suspender las restricciones aplicadas a las reservas de los meses de noviembre y diciembre, enfatizando que las decisiones definitivas continuarán tomándose bajo criterios técnicos y científicos mediante los canales oficiales de diálogo.

Cabe indicar que el encuentro, coordinado junto con Casa Presidencial, reunió a autoridades del Viceministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), gobiernos locales, líderes comunales y múltiples asociaciones de guías y cámaras de turismo de la zona de Osa y Bahía Drake.

El objetivo primordial fue consolidar un plan de acción definitivo y paliativo para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de la Estación Biológica Sirena, atendiendo de primera mano las órdenes del Ministerio de Salud y las directrices de la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental.

Las instituciones firmantes reiteran su firme compromiso con la protección del patrimonio natural de Corcovado, asegurando que la próxima sesión de la Mesa se convocará una vez se verifiquen los hitos establecidos en la presente hoja de ruta.