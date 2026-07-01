La acción de los deportes la repasamos en esta plataforma

En esta sección deportiva compartimos información sobre la pretemporada del Municipal Pérez Zeledón, el cierre del primer periodo de juegos estudiantiles y la vuelta ciclística sub 23 que tendrá como escenario la zona sur.
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