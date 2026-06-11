Español y matemáticas presentan las calificaciones más bajas en pruebas estandarizadas en la regional del MEP en Pérez Zeledón

La Dirección Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón, dio a conocer los resultados generales de las Pruebas Nacionales Estandarizadas por asignatura con propósito diagnóstico 2026, tanto en primaria como en secundaria.

Estas pruebas no tienen valor, pero es una manera de analizar la situación que se tiene.

En el caso de esta regional, se encuentra en un nivel intermedio.

En primaria fueron 2173 estudiantes que la realizaron, donde la asignatura de matemáticas es la reporta el nivel más bajo, en avanzado solo se alcanzó un 17.54 por ciento, seguido de español con un 29.71 por ciento.

En el caso de secundaria, hicieron la prueba 1952 alumnos. Aquí la asignatura donde se reporta el nivel más bajo es en Español, que reportó un 14.9 por ciento y le sigue matemáticas con un 19.34 en el avanzado.

En la modalidad nocturna, fueron 459 estudiantes que la hicieron, donde la materia de ciencias fue la que reportó un nivel avanzado muy por debajo, de un 6.87%

Las otras asignaturas en avanzado están bajas. Español tiene un 21.86 por ciento, matemáticas un 23.74 por ciento, Estudios Sociales un 22.37 por ciento y Educación Cívica de 26.71 por ciento. Aquí la mayoría de los estudiantes se encuentran en nivel básico.

Por ello, cada centro educativo, ya hizo la entrega de estos resultados a los padres de familia, para que en conjunto con sus hijos y los docentes, trabajen de lleno en cuáles son sus mayores debilidades con diferentes planes de acción.

Esta prueba diagnóstica tiene como finalidad es brindar información detallada sobre los aprendizajes alcanzados en cada asignatura y ofrecer orientaciones, de cara a la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa, que sí representa un 40% de la nota final de cada asignatura.

Cabe indicar que los estudiantes ya realizaron la primera parte de la Prueba Nacional Estandarizada de Español, en lo que respecta a la Producción de Texto Escrito.

El miércoles 27 de mayo fue en primaria y el miércoles 3 de junio en secundaria.

En el caso de los colegios técnicos profesionales, harán la Prueba Nacional Estandarizada Sumativa del 21 al 25 de setiembre.

En el caso de primaria, las pruebas serán del 13 al 16 de octubre.

Del 23 al 30 de octubre, será la aplicación de los alumnos de los colegios académicos; además de los IPEC, CINDEA y CONED.