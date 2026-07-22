Muestra de talento en la Escuela Pedro Pérez Zeledón, con la etapa del Circuito 01 en el Festival Estudiantil de las Artes

Estas fueron algunas de las presentaciones que se tuvieron en la Escuela Pedro Pérez Zeledón, que fue la sede de la primera etapa del Festival Estudiantil de las Artes del Circuito 01.

Artes visuales, musicales, digitales y literarias, tanto en primaria como en secundaria.

Este año, debido a los hechos lamentables que ocurrieron en San José, donde una madre de familia falleció por un homicidio en una actividad escolar, hay mayores controles de ingreso.

Este miércoles continúa el FEA en el Liceo Unesco, con las artes escénicas, tanto en primaria como en secundaria.