La prevención sin fronteras fue el tema analizado en taller

La Municipalidad de Pérez Zeledón y el Centro Cívico por la Paz de Pérez Zeledón, llevaron a cabo el taller denominado: prevención sin fronteras.

La actividad estuvo a cargo del Viceministerio de Paz y se realizó en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado, con la participación de representantes de diferentes organizaciones.

Por lo que, por medio de este proceso, se dio la capacitación.

Este tipo de talleres van de la mano con el trabajo que se viene haciendo por parte del Ministerio de Justicia y Paz, por medio del Centro Cívico, que actualmente se construye la infraestructura en la comunidad de Barrio San Francisco de Asís.

La obra lleva un 15 por ciento de avance.

La labor de este centro comenzó desde hace dos años en una primera etapa extramuros y se mantiene con varias iniciativas de la mano con otras instituciones.

De esta manera, se sigue trabajando en diferentes actividades, tanto en centros educativos como con las instituciones y organizaciones.