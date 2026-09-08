Estudiantes de los centros educativos de San Blas, Santa Cruz y Los Alpes celebraron el Día del Niño en la Biblioteca Pública

Una mañana llena de actividades, donde vieron películas, pintaron, recortaron, jugador y compartieron.

Así estuvo la celebración del Día del Niño para los estudiantes de las escuelas de San Blas, Los Alpes y Santa Cruz en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado y en el Complejo Cultural en San Isidro de El General.

La actividad fue organizada por la Municipalidad de Pérez Zeledón.

Este año, se tiene toda una agenda de actividades.

Las docentes de los centros educativos, indicaron que esta es una bonita experiencia para los estudiantes.

Este miércoles 9 de setiembre, se tiene una actividad con niños y niñas del programa de Hogares Solidarios del PANI.

Mientras que el jueves 10 de setiembre, se tendrá una actividad con estudiantes de la Escuela San Salvador de Barú.