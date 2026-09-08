Generaleña es ingeniera en Complejos de Cohetes y Cosmonáutica tras estudiar 5 años en Rusia

Así es, tras lograr ese gran sueño, hoy María Celeste Alvarado Durán, se convirtió en ingeniera en Complejos de Cohetes y Cosmonáutica.

En el 2021, esta vecina de Daniel Flores en Pérez Zeledón, logró una beca en la Universidad Estatal Aeroespacial de Sámara en Rusia y este año 2026 logró graduarse.

Un reto muy grande, aprenderse el idioma; también, el clima extremo del lugar fue algo a lo que tuvo que acostumbrarse.

Pero ahí no se termina todo, esta joven de 24 años de edad, logró una beca para sacar una maestría en la misma universidad.

La joven, además, participará en dos conferencias internacionales.

María Celeste es egresada del Colegio Científico de Pérez Zeledón y estudió dos años Ingeniería Mecánica en la Universidad de Costa Rica. Es una fiel admiradora de Franklin Chan.

Para ella, su sueño de estudiar alguna carrera relacionado con el espacio se le hizo realidad.

Ahora, se enfocará en sacar su maestría y después buscar opciones laborales.