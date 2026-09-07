Docentes de sexto grado de escuelas de la dirección regional del MEP en Pérez Zeledón se capacitan con miras a las pruebas nacionales estandarizadas de primaria

Durante este lunes 7 y martes 8 de setiembre, los docentes de sexto grado de las diferentes escuelas de la dirección regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Zeledón reciben una capacitación previo a lo que serán las pruebas nacionales estandarizadas sumativas de primaria.

El proceso se realiza en tres sedes: CTP San Isidro, Escuela Quebradas y la Escuela Pedro Pérez Zeledón.

En primaria, son 2173 alumnos de sexto grado tendrán que hacer la prueba del 13 al 16 de octubre.

Los docentes participaron, indicaron que este tipo de capacitaciones son importantes.

Las capacitaciones seguirán el jueves 10 y viernes 11 de setiembre con los profesores de los colegios, quienes brindan lecciones a los estudiantes de último año de colegio.

Para secundaria, del 21 al 25 de setiembre la Prueba Sumativa en los colegios técnicos y del 26 al 30 de octubre, las pruebas en los colegios académicos.

Serán 1952 de estudiantes de colegios diurnos, nocturnos, técnicos y académicos, que tienen que hacer la prueba.

Para secundaria, del 21 al 25 de setiembre la Prueba Sumativa en los colegios técnicos y del 26 al 30 de octubre, las pruebas en los colegios académicos.