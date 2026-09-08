Presidenta del Club de Leones de Pérez Zeledón espera seguir adelante con apoyo en acciones sociales

Ligia Cordero, tiene 12 años de formar parte del Club de Leones de San Isidro de El General y por primera vez, asumió la presidencia de la organización.

Vecina de barrio Sinaí, sabe que estar al frente significa mucha responsabilidad, sobre todo por el gran trabajo que hacen.

El Club de Leones cuenta con instalaciones ubicadas en barrio Santa Cecilia, donde atienden a la población, los viernes de ocho a 10 de la mañana, donde las personas interesadas, deben llevar una carta para alguna solicitud de ayuda.

Las ayudas del Club son variadas, se dirigen hacia préstamo de equipo de ortopedia, diarios a familias, apoyo a familias con problemas de salud, lentes y otros.

Precisamente, con los recursos que se han generado tras participar en las expo P.Z. se logra financiar todos estos proyectos.

En el Club de Leones, esperan que la Municipalidad los tomé en cuenta para la Expo P.Z. 2027, para continuar recaudando fondos para seguir apoyando a más personas con necesidades.

En el Club de Leones, afirman que continúan apoyando a muchas familias del cantón.