Ligia Madrigal destaca conquistar el Chirripó 57 veces

Por medio de sus redes sociales, Ligia Madrigal, destacó lo que significa llegar al punto más alto del país, el Cerro Chirripó.

“Nunca planeé subir 57 veces, pero es que cada viaje al Chirripó tiene su propia magia y este Julio me trajo 3 ascensos en menos de 12 días.

Tres historias completamente diferentes. En uno nos recibió el granizo y el frío.

En otro, la montaña estuvo cubierta de nubes hasta que, justo al llegar a la cima, el cielo decidió abrirse y al día siguiente, una noche estrellada, un amanecer precioso y despejado.

Eso es lo que más me enamora del Chirripó: nunca es el mismo,” manifestó en la publicación.

De ahí que afirmó que siempre quiere volver, no para repetir la experiencia, sino para vivir una completamente nueva.

“Porque subir el Chirripó no es solo alcanzar una cima. Es aprender a disfrutar el camino, aceptar lo que la naturaleza decide regalarnos y volver a la casa con el corazón lleno.

Y no, no es fácil, todas las veces me han costado y he tenido que dar lo mejor de mi para lograrlo. Gracias Chirripó por tanto,” agregó.

Ligia Madrigal, fue la primera tica en conquistar el Everest en el año 2024.