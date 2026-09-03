Estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón necesitan su apoyo para ir Olimpiada Internacional en Rusia

Hillary Vanessa Bonilla Barrantes, José Armando Castillo Bonilla y Montserrat Ceciliano Pérez, estudiantes del Colegio Científico de Pérez Zeledón, participarán en la Olimpiada Internacional de Cambio Climático, que se llevará a cabo en la ciudad de Sochi, Rusia, del 20 al 29 de septiembre de 2026.

La participación en esta experiencia representa una oportunidad extraordinaria para representar a Costa Rica y a la Región Brunca en un escenario internacional.

El Comité Organizador de la Olimpiada les informó que cubrirá los costos correspondientes a alojamiento, alimentación y traslados internos durante la competencia.

Sin embargo, permanece a cargo de la delegación una parte importante de los gastos asociados al traslado internacional.

De manera preliminar, estiman que el costo requerido para cada estudiante ronda los dos mil dólares, que incluyen: los tiquetes aéreos internacionales, impuestos y cargos asociados al viaje, impuesto de salida de Costa Rica, viáticos y traslados nacionales y otros gastos directamente relacionados con el desplazamiento de los estudiantes y su delegación.

De ahí que hacen un llamado a las diferentes empresas y personas, para que se sumen a colaborar con estos jóvenes talentos.

Para mayor información, pueden comunicarse al Colegio Científico de Pérez Zeledón al 2771-5141/ 2772-6703 o el WhatsApp: 6016-6937.