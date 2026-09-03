El Parque Nacional Chirripó consolida su camino a Geoparque mundial con respaldo comunitario

La Comisión del Geoparque Aspirante Chirripó llevó a cabo con éxito su más reciente sesión ordinaria de trabajo en la Estación del Puesto Operativo Villa Mills, un encuentro estratégico que reunió a re-presentantes de diversas instituciones públicas, representantes de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), actores clave de las comunidades locales, gobierno local, grupos de emprendedores y cen-tros educativos.

Todos ellos se integraron para fortalecer conservación y desarrollo sostenible.

Esta reunión liderada por el Gobierno, marca un avance significativo en el proceso de postulación ante la UNESCO, reafirmando el compromiso colectivo de consolidar un modelo de desarrollo soste-nible basado en la riqueza geológica, cultural y natural que caracteriza a la región del Chirripó.

Como parte fundamental de las labores orientadas a fortalecer la apropiación territorial de este am-bicioso proyecto, se impartieron charlas informativas dirigidas a organizaciones comunales emblemá-ticas de la zona, tales como la Asociación de Turismo de la Reserva Natural Aguas Eternas (ATURE-NA), el Consorcio Rural Comunitario (CRC) Chirripó, la Unión Zonal del sector Chirripó y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Herradura.

Durante la jornada de trabajo, los integrantes de la Comisión sostuvieron un valioso intercambio de criterios con representantes de la Oficina de la UNESCO en Costa Rica, para evaluar el estado actual del proceso de postulación y definir los pasos a seguir.

En este sentido, las autoridades ambientales manifestaron que la articulación con la UNESCO nos encamina hacia un reconocimiento internacional de primer nivel; por ello, hemos formalizado subco-misiones de trabajo enfocadas en la geo educación y la gestión de riesgos en geo sitios, asegurando que, la protección de nuestro patrimonio geológico, se realice bajo un enfoque técnico robusto y siempre con y para la gente.

Finalmente, el encuentro sirvió para establecer una hoja de ruta clara que incluye fechas clave para la realización de un próximo taller de geo emprendimientos, el cual estará orientado al codiseño y construcción de las primeras geo rutas turísticas del territorio.

El Chirripó es un glaciar extinto con formaciones únicas producto de la subducción de placas tectóni-cas, con esta iniciativa se busca equilibrar conservación y desarrollo, integrando ciencia, cultura y economía. La denominación como Geoparque Mundial fortalecerá la identidad regional y la proyección internacional de Costa Rica.