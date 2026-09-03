Región Sur busca recuperar producción cañera con renovación de plantaciones

De esta manera, respondió Damaris Castillo, productora de caña en la comunidad de Peñas Blancas en Pérez Zeledón, tras consultarle cómo ha visto la actividad en el último año.

Precisamente, ella estuvo presente en el Encuentro Regional Cañero de la Zona Sur, que se realizó en la finca de la Cámara de Cañeros, ubicada en la comunidad de La Ceniza.

Una actividad, donde se brindan los diferentes informes y resultados obtenidos, además de los proyectos que se vienen, entre ellos, el cambio de variedades de caña de azúcar, pues consideran vital la renovación de las plantaciones.

Esto como parte de las acciones, luego de que en marzo de este 2026, el Gobierno declaró una emergencia fitosanitaria en los cantones de Pérez Zeledón y Buenos Aires, debido a la presencia de la plaga conocida como la roya naranja, impactando en ese momento unas 1530 hectáreas de cultivo, equivalentes a cerca del 39,6% del área sembrada con caña en la región que son más de cuatro mil hectáreas.

Ante esta situación, el sector trabaja en la sustitución de variedades susceptibles por otras resistentes, mediante un proyecto que cuenta con la participación del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), las cámaras de productores y el ingenio.

Como parte de este proyecto, se hará una inyección importante de recursos.

En esta zona, es donde se encuentra la mayor cantidad de productores de caña del país.

En la Cámara de Cañeros de la Zona Sur, indican que el apoyo que esperan recibir es importante.

También, los cambios climáticos, afectan el tonelaje de caña.

Todos estos temas, fueron abordados en el encuentro.

Con estos encuentros, buscan dar toda la información en temas económicas además.

Cabe indicar que ya los productores de caña de azúcar, se encuentran trabajando para la siguiente zafra.