Proyectan que en setiembre de 2027 inicien las remodelaciones del INA en Pérez Zeledón y Río Claro

Con el fin de atender la demanda que se tiene en el Instituto Nacional de Aprendizaje, es que es trabajan dos proyectos importantes para el mejoramiento de la infraestructura en la Zona Sur.

Se trata de la remodelación de los centros de formación ubicados en Villa Ligia en Pérez Zeledón y en Río Claro.

Ambos se esperan que inicien en setiembre de 2027.

4300 millones de colones, sería la inversión para Pérez Zeledón.

Mientras que Río Claro, el monto alcanzaría unos 7 mil millones de colones.

Con estas obras que se esperan concretar, la idea es completar las carreras en esta sede sin necesidad de trasladarse a San José.