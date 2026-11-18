La posible apertura de una carrera itinerante de Turismo en el cantón de Osa, así como el incremento de cupos en algunas carreras, se encuentran bajo valoración en la Universidad Nacional, Sede Región Brunca, debido a las limitaciones presupuestarias que enfrenta la institución.

Así lo explicó Elvis Rojas, decano de la Sede Región Brunca, quien indicó que ya existían conversaciones con la Municipalidad de Osa para establecer un convenio de cooperación que permitiera llevar la oferta académica hasta el cantón, posiblemente en Palmar Norte.

La propuesta contemplaba ofrecer la carrera de Turismo y también se había considerado la posibilidad de impartir un diplomado en Inglés; sin embargo, las negociaciones se encuentran detenidas mientras se analiza la disponibilidad de recursos.

El decano, explicó que una carrera itinerante implica mucho más que habilitar espacios para impartir lecciones.

La iniciativa requeriría financiar becas para los estudiantes, exoneraciones de créditos, contratación de docentes, transporte y giras académicas durante los cuatro o cinco años que podría extenderse la carrera.

La proyección inicial contemplaba beneficiar a aproximadamente 40 estudiantes, quienes recibirían apoyo económico mensual y otros beneficios para facilitar su formación profesional.

Rojas señaló que, de no contar con los recursos necesarios, la sede podría mantener su funcionamiento actual, pero tendría limitaciones para ampliar su oferta académica y llegar a nuevas comunidades.

La expectativa es que las decisiones sobre esta iniciativa se definan durante noviembre, cuando se determine si existen condiciones presupuestarias para concretar el proyecto.