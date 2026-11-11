Carroza municipal de Pérez Zeledón se prepara con temática de Moana para el Festival Luces del Valle 2026

La Municipalidad de Pérez Zeledón avanza en los preparativos de su carroza para el Festival Luces del Valle 2026, que se realizará el próximo sábado 5 de diciembre y que este año tendrá como temática principal la película Moana.

Desde hace aproximadamente tres meses, funcionarios municipales y personas vinculadas al arte trabajan en la construcción y adecuación de la estructura en el campo de exposiciones, en Daniel Flores, donde ya se observa un importante avance.

La carroza municipal tendrá aproximadamente 13 metros de largo por cuatro metros de ancho. Su diseño busca integrar elementos de las versiones animada y de acción real de Moana, mediante una propuesta creativa adaptada al concepto del desfile.

El equipo espera tener lista la estructura para el 30 de noviembre, de manera que la última semana pueda dedicarse a la instalación de las luces, los reflectores y las pruebas del sistema eléctrico, con el propósito de garantizar su funcionamiento durante el recorrido.

El proyecto también requiere una planificación especial por las dimensiones de la carroza y las condiciones de las calles del cantón. Por ello, se toman previsiones relacionadas con la altura, el ancho, el cableado eléctrico y la resistencia de la estructura.

En su elaboración participa un equipo de trabajo que reúne conocimientos artísticos, mecánicos y técnicos. Además, cuenta con el aporte de funcionarios municipales con amplia experiencia en la construcción de carrozas.

La estructura está montada sobre una plataforma metálica adaptada con motor propio, diseñada para desplazarse durante el recorrido del desfile.

La carroza municipal será una de las principales representaciones del Festival Luces del Valle 2026, actividad que reunirá diferentes delegaciones y carrozas para celebrar la temporada navideña en Pérez Zeledón.

TV Sur transmitirá en vivo el Festival Luces del Valle este sábado 5 de diciembre, para que las familias puedan disfrutar de esta celebración a través de nuestras plataformas.