Ronald Eduardo Mena Delgado, estudiante del Colegio Técnico Profesional de Pejibaye en el cantón de Pérez Zeledón, es uno de los 20 mejores promedios de primer ingreso a la Universidad de Costa Rica en el 2027.

El joven generaleño logró una puntuación de 771.22 puntos y se ubica en la posición número 19.

Cabe indicar que este fue el único alumno en la Zona Sur, que aparece en la lista dada a conocer por la UCR que logró quedar en la lista de los mejores 25 promedios de ingreso.

Cabe indicar que todas las personas que realizaron la Prueba de Aptitud Académica (PAA) del proceso 20262027 pueden consultar su nota mediante el enlace disponible en «ori.ucr.ac.cr» (https://ori.ucr.ac.cr/inicio/estudiantes/admision).

Después de conocer el resultado, las personas elegibles deben seguir las indicaciones de la ORI para concursar por un cupo en carrera y recinto.

Preparar el ingreso implica conocer los apoyos disponibles para estudiar.

Quienes requieran solicitar una beca socioeconómica pueden consultar desde ahora los requisitos y documentos en «becas.ucr.ac.cr» (https://becas.ucr.ac.cr/becasocioeconomica/).

El formulario para el I ciclo lectivo de 2027 estará habilitado del 15 de diciembre de 2026, a las 8:00 a. m., al 17 de diciembre, a las 11:59 p. m.