El Índice de Competitividad Cantonal 2026 refleja diferencias importantes entre los cantones de la Región Brunca, donde Pérez Zeledón se posiciona como el territorio con mejores resultados, mientras que otros cantones mantienen condiciones limitadas o deficientes.

De acuerdo con los datos del indicador, Pérez Zeledón alcanza una calificación de 61,1 puntos, que lo ubica en la categoría de competente y en el puesto 16 a nivel nacional.

En segundo lugar, dentro de la región aparece Corredores, con 52,9 puntos, ubicado en la posición 64 y clasificado con un nivel limitado de competitividad.

Osa registra 52,3 puntos y ocupa el puesto 68, mientras que Buenos Aires alcanza 50,4 puntos, ubicándose en la posición 74. Ambos cantones también se encuentran en la categoría limitada.

Por su parte, Golfito obtiene 50 puntos y se ubica en el puesto 75, con una clasificación deficiente.

Coto Brus presenta el resultado más bajo de la región, con 46,6 puntos, en la posición 81 del ranking nacional.

Estos resultados evidencian las brechas existentes entre los territorios de la región Brunca y los retos que enfrentan para fortalecer sus condiciones de competitividad y desarrollo.

Cabe señalar que Puerto Jiménez no aparece como cantón independiente debido a que se constituyó recientemente, por lo que hay una insuficiencia de datos históricos comparables. Su información se integra al cantón de Golfito.