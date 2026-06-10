¿Cómo avanza el proceso de la policía municipal en Pérez Zeledón? 

Por
Johan Garcia G.
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Tv Sur le consultó al alcalde de la Municipalidad de Pérez Zeledón Emanuel Ceciliano, sobre la actualidad de los funcionarios que van a integrar el servicio de la policía municipal en nuestro cantón.

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