¿Cómo avanza el proceso de la policía municipal en Pérez Zeledón? 

Tv Sur le consultó al alcalde de la Municipalidad de Pérez Zeledón Emanuel Ceciliano, sobre la actualidad de los funcionarios que van a integrar el servicio de la policía municipal en nuestro cantón.
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