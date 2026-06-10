El fenómeno del niño pone en alerta al área de conservación La Amistad Pacífico

Por
Johan Garcia G.
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El anuncio por parte de los expertos, sobre una segunda parte de 2026 con la presencia del fenómeno del niño, pone en alerta a todos los sectores entre ellos las áreas de conservación.

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