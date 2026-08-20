Asada de General Viejo muestra avance de construcción de tanque de almacenamiento y recibe representantes de acueductos rurales

Con recursos propios, la Asada de General Viejo en Pérez Zeledón, está llevando a cabo la construcción de un tanque de acero vitrificado de 300 metros cúbicos.

Este proyecto tiene una inversión 160 mil dólares.

Todo inició con la perforación del pozo en el 2019 y se le da continuidad en este 2026, con este tanque de almacenamiento, que se espera que quede listo de setiembre.

Como parte de este proceso, se hizo una actividad durante dos días, con el fin de mostrar el proyecto y explicar lo que se hace en la organización a otros acueductos rurales del cantón y del país.

Los representantes de las asadas visitantes, destacan que se realicen este tipo de proyectos, principalmente, destacaron que se financie con recursos propios.

La Asada de General Viejo cuenta con 1280 abonados en las comunidades de: Santa Cruz, Miraflores, General viejo y La Hermosa, abastecimiento aproximadamente a 4500 personas.