Generaleño destacó en La Vuelta a Honduras, sacó una ventaja de 34 minutos en su categoría 

Eddier Godínez estuvo en honduras disputando la vuelta ciclística de ese país, el generaleño tuvo una participación destacada, ganó la categoría máster con 34 minutos de diferencia con respecto a su más cercano perseguidor.
