Realizan taller informativo sobre las abejas

El 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas, por esa razón, en la Biblioteca Pública Municipal Humberto Gamboa Alvarado en San Isidro de El General, se llevó a cabo un taller informativo, abierto al público con el fin de que conocieran sobre el tema.

La intención es reconoce la invaluable labor de las abejas, pequeñas guardianas de la vida que hacen posible gran parte de nuestros alimentos y contribuyen al equilibrio de los ecosistemas.

Para ello, se invitó a un apicultor de Pérez Zeledón, con el fin de que diera a conocer su experiencia y aclarara dudas.

Precisamente, en la Finca Municipal, se tratan de cuidar mucho.

Desde la Municipalidad de Pérez Zeledón, hacen un llamado a cuidar y proteger a las abejas, promoviendo prácticas responsables con el ambiente, sembrando flores, evitando el uso excesivo de pesticidas.

De esta manera, un grupo de personas de diferentes edades, aprendió más sobre las abejas y su importancia.