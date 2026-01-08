Joven de 14 años representará a Pérez Zeledón en el heptatlón de Juegos Deportivos Nacionales 

Por
Johan Garcia G.
-
Dereck Quesada representará a Pérez Zeledón en los juegos deportivos nacionales 2026 que comenzarán el próximo lunes 12 de enero en Limón.

Este joven de 14 años vecino de Baidambú competirá en heptatlón.

 

