Joven de 14 años representará a Pérez Zeledón en el heptatlón de Juegos Deportivos Nacionales 

Dereck Quesada representará a Pérez Zeledón en los juegos deportivos nacionales 2026 que comenzarán el próximo lunes 12 de enero en Limón.
Este joven de 14 años vecino de Baidambú competirá en heptatlón.
