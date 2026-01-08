Una patrulla de Fuerza Pública para tres distritos, síndico de Platanares solicitó refuerzo policial   

Por
Johan Garcia G.
-
0
15

Durante la visita de funcionarios de la delegación cantonal de la Fuerza Pública de Pérez Zeledón al Concejo Municipal, el síndico de Platanares expuso la preocupación porque la  presencia policial tiene que abarcar tres distritos.

